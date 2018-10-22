Пензенские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Авторское мероприятие», «Программа воспитания», «Деятельность общественного объединения», «Воспитай патриота», «Социальное проектирование», сообщает пресс-центр регионального правительства.

Учитель информатики школы №2 города Никольск Галина Пименова стала финалисткой конкурса в номинации «Воспитай патриота», а преподаватель основ безопасности жизнедеятельности школы №2 поселка Колышлей Сергей Сапожников стал лучшим в номинации «Деятельность общественного объединения».

Финал пройдет с 7 по 9 ноября в Москве. Вместе с пензенцами за победу будут бороться еще 123 человека, пишет ИА «Пенза-Пресс».