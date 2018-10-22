Пензенские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 октября 2018, 13:02Образование
Пензенские педагоги приняли участие во всероссийском конкурсе «Растим гражданина» (18+).
Конкурс проводится по пяти номинациям: «Авторское мероприятие», «Программа воспитания», «Деятельность общественного объединения», «Воспитай патриота», «Социальное проектирование», сообщает пресс-центр регионального правительства.
Учитель информатики школы №2 города Никольск Галина Пименова стала финалисткой конкурса в номинации «Воспитай патриота», а преподаватель основ безопасности жизнедеятельности школы №2 поселка Колышлей Сергей Сапожников стал лучшим в номинации «Деятельность общественного объединения».
Финал пройдет с 7 по 9 ноября в Москве. Вместе с пензенцами за победу будут бороться еще 123 человека, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 октября 2018, 19:42Хореограф из Питера провел для пензенских танцоров мастер-класс
22 октября 2018, 19:37Пензенским бизнесменам рассказали, как нанять хорошего сотрудника
22 октября 2018, 19:33В Пензе стартовал турнир по бильярду «Золотая лига - 2019»
22 октября 2018, 19:26Пензенские общественники проверили работу каменского сельсовета
22 октября 2018, 19:21В Пензе впервые прошел конкурс патриотической песни «Сурский воин»
22 октября 2018, 19:18В Пензы бойцы ОМОНа и СОБРа провели совместные учения
22 октября 2018, 19:12В результате аварии в Пензе без воды остались более 800 домов
22 октября 2018, 19:07На «Хакатоне-2018» в Пензе выбрали лучшие проекты Поволжья