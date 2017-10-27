29 октября 2017, 15:19Образование Пензенские педагоги проходят курс по развитию эмоционального интеллекта Психологи нашли ответ на вопрос, что определяет успешность человека в той или иной сфере. Это не везение, не связи и не финансы. Эмоциональный интеллект – навык, от уровня владения которым зависит уверенность человека в себе, мотивация к обучению и способность преодолевать трудности. Как помочь детям раскрыть свой потенциал, рассказали пензенским педагогам. В институте регионального развития состоялся семинар по развитию эмоционального интеллекта у дошкольников и младших школьников.

Ребенка можно научить быть успешным. Об этом пензенским педагогам рассказал преподаватель МГИМО и Сколково, автор развивающей методики познания мира через познание собственных чувств Виктория Шиманская. Речь идет об эмоциональном интеллекте - умении понимать свои эмоции и эмоции окружающих людей, а главное, делать их ресурсом для собственного развития.

«Жизнь на 10% состоит из того, что происходит и на 90%, как мы к этому относимся. Преодолевать неудачи, находить во всем ресурс, действительно двигаться дальше в непрерывном развитии - это про эмоциональный интеллект», - пояснила психолог, автор курса «Эмоциональный интеллект» Виктория Шиманская.

Сначала термин «эмоциональный интеллект» активно использовали на различных бизнес-тренингах для взрослых. Мировые эксперты считают, что это один из ключевых факторов успеха и формировать его нужно как можно раньше, поскольку именно он позволяет человеку чувствовать себя уверенным, влияет на самооценку и мотивацию. Доказано, что дети, обучение которых идет с учетом эмоциональной составляющей, лучше осваивают знания.

«Школа достаточно привлекает эти вот проекты и все, что новое, нам интересно. Поэтому мы бы с удовольствием послушали курс по эмоциональному интеллекту и постарались реализовать это в жизни», - рассказала учитель начальных классов школы №68 г. Пензы Ирина Лобина.

Пензенская область - один из пяти регионов России, где учителя пройдут курс по развитию эмоционального интеллекта у детей. Программа обучения рассчитана на 10 занятий.

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