29 марта 2018, 19:33Образование

Пензенские педагоги поделились с коллегами полученным за границей опытом

На базе Института регионального развития Пензенской области начался обмен педагогическим опытом. 12 учителей английского языка, прошедшие международную стажировку в Великобритании, делятся приобретенными знаниями с коллегами. Участниками зонального семинара-мастерской стали более 40 учителей.

«Задача - тиражировать полученные знания и помочь учителям, которые не участвовали в дополнительном обучении, не ездили в Великобританию, не знакомились с опытом преподавания и новыми технологиями», - сказала первый ректор Института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова.

Педагогическая мастерская представляет собой семинары и презентации. Ее гости выступают в роли учеников. Новые знания учителя преподносят в формате игры, а с необычными методиками знакомят с использованием интерактивных программ. С опытом преподавателей, прошедших зарубежную стажировку, смогли познакомиться не только пензенские педагоги. Аналогичный мастер-класс прошел в Нижнем Ломове.

Образование
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