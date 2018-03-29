Пензенские педагоги поделились с коллегами полученным за границей опытом

«Задача - тиражировать полученные знания и помочь учителям, которые не участвовали в дополнительном обучении, не ездили в Великобританию, не знакомились с опытом преподавания и новыми технологиями», - сказала первый ректор Института регионального развития Пензенской области Елена Прохорова.



Педагогическая мастерская представляет собой семинары и презентации. Ее гости выступают в роли учеников. Новые знания учителя преподносят в формате игры, а с необычными методиками знакомят с использованием интерактивных программ. С опытом преподавателей, прошедших зарубежную стажировку, смогли познакомиться не только пензенские педагоги. Аналогичный мастер-класс прошел в Нижнем Ломове.