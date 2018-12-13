Пензенские педагоги победили во всероссийском конкурсе

Пензенские учителя приняли участие во всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании-2018» (18+).

Всего за победу боролись 463 педагога из 42 регионов России. От Пензенской области на федеральный этап конкурса было направлено 10 разработок учителей. Три проекта педагогов в трех номинациях вошли в число лауреатов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В номинации «Инновации в преподавании общественных наук» первое место заняла учитель истории школы №58 Наталья Ягодина, она представила работу «Активизация познавательной деятельности учащихся 7-9 классов на уроках истории в свете требований ФГОС нового поколения».

Второе место в номинации «Инновации в основном общем образовании» - у заместителя директора, учителя информатики и ИКТ гимназии №53» Алексея Святкина, он выступил с проектом «Организация коллаборативного пространства для занятий в группах на факультативных занятиях по информатике и ИКТ».

«Бронзу» в номинации «Инновации в преподавании физики» завоевала учитель физики школы №16 Кузнецка Эльмира Шабакаева, педагог показала работу «Модель использования информационно-коммуникационных технологий при обучении физике».

Конкурсанты, занявшие первое, второе и места, примут участие в торжественном награждении (0+) в Москве в 2019 году, пишет ИА «Пенза-Пресс».