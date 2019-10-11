Пензенские педагоги отправятся на обучение в Великобританию и Германию

В Пензе подвели итоги программы переподготовки и повышения квалификации учителей иностранных языков. В 2017-м ее инициировал губернатор Иван Белозерцев. За это время свои умения и навыки смогли улучшить десятки педагогов.

За рубеж отправятся 12 счастливчиков. Самые трудные испытания остались позади, теперь пришло время пожинать плоды своих стараний. В 2019 году в Европу поедут не только учителя английского. Организаторы программы переподготовки решили распространить практику и на их коллег, преподавателей немецкого, их будут ждать в Берлине.

«Была серьезнейшая подготовка, мы понимали, что от нас ждут высокий результат на экзамене. Три недели прошли в интенсивном режиме, в серьезной работе. В студенческие годы, наверное, даже проще было учиться, чем сейчас», - рассказала учитель немецкого языка средней школы №2 поселка городского типа Башмаково Ольга Кобзева.

Расходы на проезд, медицинскую страховку, питание и все остальное, как обычно, берет на себя министерство образования Пензенской области. В 2019 году на это заложено почти четыре миллиона рублей.

«Их ждет образовательная программа, а также посещение достопримечательностей. Естественно, все будет предоставлено бесплатно», - сказала начальник управления международных связей ПГУ Ольга Мещерякова.

Время на сборы еще есть. Двухнедельная стажировка запланирована на ноябрь. Ее участники получат бесценный опыт не только обучения в стенах известных европейских институтов, но и преподавания в них.

«Знаем, что вам было нелегко. Мы изначально выбирали под эту программу самые альтернативные, активные и интерактивные методы, которые должны всколыхнуть детское сознание в рамках изучения языка», - рассказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Участниками первого этапа программы стали 60 человек. И те 48 педагогов, кто не поедет в Великобританию и Германию, все равно останутся в плюсе. Ведь за три недели обучения на базе ПГУ они улучшили имеющиеся и приобрели новые умения и навыки преподавания. Кроме того, у них была возможность пообщаться с носителями языка из Великобритании и Германии. По итогам обучения все педагоги-участники получили дипломы.