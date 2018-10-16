Пензенские педагоги обсудили, как привить ребенку любовь к чтению

Как привить ребенку любовь к чтению? Ответ на этот и другие насущные вопросы искали участники пензенского областного педагогического форума «Живая классика» (6+).

Он прошел в рамках всероссийского конкурса с одноименным названием. В 2018 году седьмой сезон литературного проекта охватил свыше 100 учеников с 5 по 11 класс со всей области.

«Цель конкурса - ознакомить детей с произведениями современных классиков. Разрешается читать наизусть отрывок из произведений с XVIII века до сегодняшних дней как отечественных, так и зарубежных авторов, но только тех, которые не входят в школьную программу», - рассказала региональный куратор конкурса Елена Фирсова.

«Живая классика» - это ежегодный всероссийский конкурс юных чтецов. Каждому участнику дается пять минут. Проект проводится в три этапа: школьный, районный и региональный. Победители областного тура попадут в финал, который пройдет в международном детском центре «Артек» в мае 2019 года (6+).