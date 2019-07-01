Пензенские педагоги искали пути решения проблем современного образования

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01 июля 2019, 19:09Образование
В Пензе завершился форум молодых педагогов «Будущее - за профессионалами». Основной темой обсуждения в 2019 году стали компетенции цифрового века в образовании. Повысить свою квалификацию смогли более 120 школьных преподавателей и педагогов дополнительного образования. Встреча прошла на базе загородного детского оздоровительного лагеря «Строитель».
Проблемы современного образования и пути их решения искали педагоги со всего региона в рамках форума молодых преподавателей «Будущее - за профессионалами». Цифровизация - как главная тема для обсуждения. О плюсах и минусах говорили учителя, работники дополнительного образования и впервые - воспитатели детских садов. Многие отмечали, что современные дети настолько быстро привыкают к компьютерам и телефонам, что, оказываясь в обществе даже своих ровесников, не могут найти с ними общий язык.
«Бывают сложности с тем, что дети не готовы сотрудничать друг с другом. Порой они проявляют излишний эгоцентризм, не готовы идти на контакт. Наша задача - научить их дружить, научить уважать друг друга, слушать, чувствовать себя частью общего звена, команды. Это поможет детям, которые неуверенны в себе, почувствовать свою значимость, а активным ребятам - направить энергию в позитивное русло», - сказала инструктор по физической культуре детского сада №57 Пензы Маргарита Ежова.
Решить проблему, по мнению учителей, могут помочь современные методики. О них рассказывали не только кураторы форума, но и сами участники образовательной программы. Кстати, обмен информацией учителей разных звеньев современной системы образования - то, на что сделали акцент организаторы мероприятия.
«Для каждой группы есть свои отдельные темы. Дошкольникам проводят занятия специалисты-методисты в области учреждений дополнительного образования, эти педагоги также по своей программе работают во второй половине дня», - рассказала председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Любовь Беспалова.
Образовательная площадка дала возможность молодым учителям пообщаться с главой региона. В беседе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил высокий уровень подготовки современных преподавателей.
«Конечно, здесь важно привлечь внимание ученика. Надо обладать высоким мастерством публичного выступления, уметь держать аудиторию, готовиться к занятиям. Это огромный труд, огромная работа учителя. Но, если педагог смог это сделать, то ученик его обязательно полюбит», - отметил глава региона.
Губернатор рассказал участникам форума о новой федеральной программе «Земский учитель». Поддерживать преподавателей, которые уедут работать в село, начнут с 2020 года. В качестве материальной помощи педагоги получат один миллион рублей.
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