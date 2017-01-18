18 января 2017, 19:23Образование Пензенские педагоги готовятся к ЕГЭ К ЕГЭ готовятся не только выпускники, но и преподаватели. В Пензенской области проходят курсы повышения квалификации по Единому госэкзамену для учителей. С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев. С 17 по 20 января обучение проведут для 50 педагогов по математике, русскому языку и физике.

На доске - условия для задачи повышенной сложности. В кабинете разбираются с заданиями ЕГЭ по математике профильного уровня. За партами - не выпускники, а сами учителя. Готовиться к Единому госэкзамену им нужно еще тщательнее, чем их воспитанникам.



«У учителей недостаточно времени для того, чтобы самому прорешать эти задачи. Можно сказать, учителя, которые работают в старших классах, в этом соку варятся постоянно, то есть и на уроках решается, и после уроков, и домой приходишь, опять же решаешь задачи», - рассказала учитель алгебры и геометрии р.п. Мокшан Ирина Давыдова.

С этого учебного года в Пензенской области педагоги проходят специальные курсы повышения квалификации по подготовке к Единому госэкзамену. Занятия проводят эксперты ЕГЭ и председатели предметных комиссий.



«Детально анализируем задачи 2016 года Единого экзамена, указываем типичные ошибки и сложности, также даем рекомендации какие ресурсы использовать при подготовке школьников», - рассказала доцент кафедры «Математическое образование» ПГУ Марина Сорокина.



Обучение рассчитано на 16 часов. Занятия проходят в течение четырех дней. Пока курсы проводят по математике, русскому языку и физике. По словам организаторов, в дальнейшем квалификацию повысят учителя и по другим предметам.

«Мониторинг, который проводил институт регионального развития, показал, что такое обучение необходимо, потому что качество обучения в различных школах разное, и не всегда оно соответствует тем требованиям, которые предъявляют Федеральная служба по надзору в сфере образования, Министерство образования РФ», - отметил начальник управления министерства образования Пензенской области Андрей Сафронов.



Впервые такие занятия провели во время осенних каникул. Тогда обучение прошли около 200 педагогов. По окончанию курса выдается специальное удостоверение о повышении квалификации.

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