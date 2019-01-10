Пензенские педагоги борются за кубок спартакиады «Здоровье»

В Пензе набирает обороты спартакиада среди педагогов и сотрудников учреждений среднего профессионального образования «Здоровье» (0+). Уже определены победители в настольном теннисе, шахматах и волейболе.

Пензенские педагоги учреждений среднего профессионального образования сменили привычные кабинеты на спортивный зал. В эти дни сотрудники образовательных организаций принимают участие в спартакиаде «Здоровье».

«Из дисциплин были настольный теннис, шахматы и волейбол. Это традиционное мероприятие, каждый год с удовольствием собираемся, играем. В 2019-м приехали девять команд с региона», - рассказал руководитель физического воспитания Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Николай Агапов.

Победителей будут выявлять в течение двух дней. В первый пройдут групповые игры, четыре команды выйдут в финал. Они разыграют между собой призовые места. С первых минут педагоги принялись демонстрировать навыки владения мячом. Для многих эти состязания - шанс взять реванш за прошлый год.

«Очень хорошие и интересные игры. Все агрессивные, импульсивные, играют так, чтобы не проиграть», - сказал руководитель физического воспитания Пензенского колледжа транспортных технологий Андрей Телешев.

Впереди у участников спартакиады еще два этапа. В конце января пройдут лыжные гонки, в апреле - легкоатлетический кросс. По итогам всех состязаний команда, набравшая наибольшее количество очков, получит кубок спартакиады.