Пензенские пчеловоды рассказали о дефиците меда из-за плохой погоды

В 2018 году меда на пасеках Пензенской области соберут меньше, чем в прошлом. Виной тому, говорят специалисты, капризы природы. Засушливое лето не пошло урожаю на пользу.

Пензенские пчеловоды готовятся к откачке последнего в 2018-м меда - подсолнечного. Остальные - липовый, гречишный и цветочный - уже собраны. По словам специалистов, по сравнению с прошлым годом на этот раз урожай получится небогатым.

«Засуха подкосила. Пока по подсчетам, приблизительно в два раза меньше меда, чем в прошлом году, но это еще не все, финальные цифры будут после того, как соберем последний нектар, может, ситуация исправится немного», - рассказал директор некоммерческого партнерства поддержки пчеловодов Пензенской области, председатель СПК «Пензенский мед» Сергей Цыганов.

Чтобы облегчить труд пчел и собрать как можно больше меда, Сергей Цыганов на время цветения подсолнечника перевез пчелиные ульи в поле поближе к медоносам. Пчеловод в третьем поколении посвящает любимому делу каждую свободную минуту. Ему хорошо известно с детства, как правильно обращаться с пчелами.

Пчеловодство, по мнению Сергея Владимировича, - целая наука. Почти такая же сложная, как устройство их семьи. Свой бизнес он называет успешным.

«Главное, чтобы получить хороший урожай, - любить пчел, понимать строение их семьи, прихоти, надобности. Все остальное - это техническая часть труда, обработки, лечение, профилактика. Кто не ленится, у того все есть», - добавил Сергей Цыганов.

К концу августа у пчеловодов начинается период основного сбора меда. О цене на товар загадывать пока не спешат. Все будет зависеть от урожая. Погодные условия во второй половине лета будут благоприятными, поэтому они надеются, что их надежды оправдаются.