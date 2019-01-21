Пензенские пары бронируют для росписи красивые даты 2019 года

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21 января 2019, 19:19Общество
«Семейное счастье зависит от даты свадьбы». В этом твердо убеждены влюбленные пары, которые решили официально узаконить отношения в так называемые «красивые дни». В 2019-м для тех, кто верит в магию чисел, таких - не менее 12.
Знаменитый на весь мир марш Мендельсона 19 января в ЗАГСах Пензы услышали больше 50 пензенских пар. Для первого месяца - рекордное количество браков. В обычные дни регистрируют от 2 до 10, но 19 января 2019 года - особый набор чисел. Многие верят в магию «правильных» дат.
«Каждый сам решает, когда жениться», - сказали молодожены Елена и Денис Кабулахины.
Чем моложе жених и невеста, тем тщательнее они подходят к подбору не только даты свадьбы, но и времени, а также места росписи. Более зрелые пары об этом не задумываются.
«Просто так сложилось, не специально выбрали», - признались молодожены Анна и Валерий Выровцевы.
Одними из самых востребованных дат у влюбленных в 2019 году станут 15 и 19 февраля. Свадебный бум, по традиции, ждут и в День любви, семьи и верности - роспись будет происходить не 8 июля - в понедельник, когда в ЗАГСе выходной, а накануне, 7 числа. Также большое количество заявлений от пензенцев поступило на 13 июля и 19 октября.
«Есть даты, которые мы выставили на сайте управления ЗАГС. Считаю, что не надо стремиться к цифрам, важно духовное развитие, любить, стремиться к прекрасному, рождению детей и развиваться вместе», - сказала начальник управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова.
Сотрудники органа записи актов гражданского состояния ждут в 2019-м наплыва брачующихся, причем не только из-за обилия необычных дат, но и из-за существенного изменения в подаче заявления. Теперь это можно сделать за год до планируемой даты через портал государственных услуг.
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