Пензенские парламентарии внесли поправки в актуальные законопроекты

Пензенская область стала более привлекательна для инвесторов. Только в 2019 году на территории региона открылись завод по производству пенополиуретана в Кузнецке, предприятие по выращиванию грибов в Сердобске. До конца 2019-го в Пензенской области приступят к строительству завода по переработке индейки и комплекса по выращиванию и откорму свиней.

«Эти производства - самые современные и высокотехнологичные. Они конкурентоспособны на европейском и мировом уровнях. Конечно, эти проекты дают положительный эффект в формировании доходной части нашего бюджета», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По словам парламентариев, реализация таких крупных инвестпроектов влечет за собой планомерное развитие социальной сферы, здравоохранения и образования. Депутаты продлили срок выплат ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей. Семьи будут получать средства вплоть до 2027 года.

«В настоящий момент пособие на третьего ребенка получают более 5500 молодых семей. Оно очень актуальное, в том числе - из-за национального проекта «Демография», который стартовал в 2019 году, поэтому губернатором Иваном Белозерцевым вынесен законопроект о продлении сроков», - рассказал министр социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Выплачивать пособия должны были завершить в декабре 2019 года, однако подобная поддержка семей, по словам парламентариев, - мера необходимая. Известно, что средства на выплаты многодетным будут поступать из федерального и областного бюджетов в пропорции 92 к 8. Пособие имеют право оформить семьи, у которых родился третий или последующий ребенок, и получать их вплоть до достижения детьми трехлетнего возраста.

Ожидается, что из средств бюджета Пензенской области на реализацию законопроекта в период с 2020-2027 годы будет выделено не менее 393 миллионов рублей.