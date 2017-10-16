«Пензенские оружейники» победили на фестивале «Крымская волна»

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16 октября 2017, 10:03Общество
Вокально-хореографический ансамбль «Пензенские оружейники» занял первое место на Всероссийском фестивале патриотической песни «Крымская волна» (0+), который прошел в Севастополе.
Как сообщается в официальной группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте», в мероприятии приняли участие более 500 человек и 130 коллективов. Пензенцы взяли первое место в номинации «Лучший вокальный коллектив».
Также отмечается, что хореографический ансамбль «Пензенские оружейники» занял второе место в номинации «Лучшая хореографическая постановка», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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