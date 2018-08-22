Пензенские общественники проверили спортивную смену лагеря «Березка»

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22 августа 2018, 19:48Образование
Сотрудники пензенской полиции проверили быт и распорядок дня детей в еще одном оздоровительном лагере. В этот раз они отправились в одно из учреждений Каменского района, где отдыхают 102 ребенка.
«Хорошие корпуса. Нормальные условия проживание. Немного старовата мебель, но она крепкая, все остальное отремонтировано. Дети, в целом, довольны», - прокомментировала заместитель председателя общественного совета при УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.
Общественники проверили специализированную, спортивную смену в лагере «Березка». Там занимаются команды в пяти видах спорта: футбол, бокс, дзюдо, фитнес-аэробика, лыжи.
С детьми в постоянном контакте тренеры и воспитатели. За их здоровьем наблюдает медсестра. На территории лагеря действует пропускной режим. Родители могут посещать детей в специально отведенные часы - после полдника.
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