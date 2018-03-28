Пензенские общественники провели рейд по торговым центрам

В Пензе продолжаются проверки торгово-развлекательных центров на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Рейды организовали и представители Общественной палаты региона. Надежна ли система оповещения и смогут ли люди быстро покинуть здание в случае пожара, общественникам рассказали сотрудники одного из торгово-развлекательных центров.

Задачей общественников было проверить, какие есть возможности для спасения в случае пожара. Кроме основного выхода в зале есть дополнительный, который дает шанс попасть сразу на открытый воздух.

Если не сработает автоматическая пожарная сигнализация, у входа есть ручная. Чтобы ее включить, достаточно потянуть рычаг вниз. Стены в кинотеатре пропитаны специальным противопожарным составом. У дверей зала, где идет показ, дежурят сотрудницы.

На границе между кинотеатром и торговыми помещениями установлена специальная штора. Она закрывается, чтобы не допустить распространения дыма и огня. В помещениях есть дренажная система, которая водяным душем создает дополнительное препятствие для дыма. Это дает время, чтобы посетители смогли сориентироваться по плану-схеме, где ближайшие выходы.

После кемеровской трагедии сотрудники торгового центра сами провели внезапную эвакуацию. Чтобы проверить, как сработает система безопасности и как среагируют посетители.

«Мы увидели доступные схемы эвакуации, пожаротушения, сотрудники объяснили и рассказали, как здесь все организовано, не было такого, чтобы администрация не ответила на какой-то вопрос», - отметил член Общественной палаты Пензенской области Александр Серов.

Поручение обследовать торговые центры на предмет соблюдения правил пожарной безопасности дал губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в начале недели. Поэтому следом за общественниками в развлекательные комплексы отправятся работники надзорных органов.