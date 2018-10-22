Пензенские общественники проверили работу каменского сельсовета

25 октября на областном открытом форуме прокуратуры (18+) в центре внимания будет профилактика правонарушений. В преддверии важного события представители регионального управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей выехали в Каменский район Пензенской области. Цель визита - анализ работы одного из лучших советов общественности по профилактике правонарушений.

59-летний Сергей когда-то был уважаемым человеком, работал шофером, разбирался в технике. Теперь он живет в стареньком доме без света и газа, их отрезали за долги. Средств к существованию нет совсем. Местные жители рассказывают, что мужчина раньше был работящим, но потом пристрастился к вину, из-за которого у него отказали ноги. Сейчас за ним ухаживает друг детства - начальник местного сельсовета.

«Выросли вместе, поэтому не могу оставить его, стараюсь помочь», - рассказал он.

В другом доме живет семья, в которой из-за алкоголизма и пьяных разборок родителей постоянно страдает ребенок, поэтому его забрали в приют. Сейчас родственники хотят взять мальчишку к себе. Они попросили помощи у Совета общественности родного села Кевдо-Мельситово. Он был создан для профилактики правонарушений.

«В состав входят активисты, которые помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, недавно вернувшимся из мест лишения свободы», - сказал начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерий Муругов.

В регионе работают почти 400 советов общественности. Они входят в единую систему профилактики правонарушений области, созданную одной из первых в стране - в 2006 году. Совет общественности села Кевдо-Мельситово не первый год - в числе лучших на территории Каменского района. Итоги его работы впечатляют. За последние три года количество правонарушений в селе удалось снизить в два с половиной раза. Среди самых действенных способов влияния на население, по словам общественников, - приглашение на заседания в сельсовет.

Профилактические беседы - лишь часть работы Совета общественников. Для пристрастившихся к спиртному они предлагают бесплатное лечение от алкогольной зависимости и помощь в трудоустройстве. Много внимания уделяется тем, кто освободился из мест лишения свободы, и подросткам из группы риска.

«Цель - не наказать человека, а предупредить правонарушение. Если подросток оступился, мы стараемся изменить его жизнь к лучшему. Мероприятия, которые проходят в библиотеке, доме культуры, направлены на пропаганду здорового образа жизни», - рассказала председатель Совета общественности по профилактике правонарушений сельсовета села Кевдо-Мельситово Ольга Качурина.

Работа советов общественности войдет в число обсуждаемых вопросов на областном открытом форуме прокуратуры по профилактике правонарушений, который состоится 25 октября. Итоги обсуждения планируется использовать в совместной работе правоохранительных, надзорных, органов, органов государственной власти и общественных организаций.