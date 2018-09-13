Пензенские общественники проверили пешеходные переходы возле школ

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13 сентября 2018, 19:14Общество
Представители Совета отцов, Общероссийского народного фронта и инспекторы ГИБДД решили выяснить, насколько безопасны подходы к пензенским школам. Они отправились в совместный рейд. На примере двух образовательных организаций проверяющие показали, чего зачастую не хватает на дорогах, ведущих к школам.
О существовании пешеходного перехода возле школы №70 говорят лишь два дорожных знака, рядом нет ни лежачего полицейского, ни «зебры». Такая же ситуация - у школы №26. Кроме того, там отсутствует тротуар и пешеходное ограждение.
«Еще хочется, чтобы рядом был лежачий полицейский, потому что, к сожалению, не все водители ответственные, многие гоняют по утрам, как раз когда дети идут на занятия», - сказала директор №26 Наталья Антошкина.
Выявленные нарушения зафиксировали общественники - участники проекта «Отцовский патруль. Безопасность детства» и представители Общероссийского народного фронта.
«Дорога на улице Антонова не передана в муниципальную казну, поэтому, к сожалению, не представляется возможным выполнить все необходимые работы по этому вопросу», - рассказал представитель проекта «Отцовский патруль. Безопасность детства» Михаил Шахов.
Собранную информацию участники рейда отправят в соответствующие структуры для принятия мер в соответствии с законодательством. У инспекторов Госавтоинспекции уже есть наработанная практика.
«В 2018 году инспекторами ДПС к административной ответственности за соответствующие нарушения привлечено 48 должностных и юридических лиц», - прокомментировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
В ГИБДД просят граждан сообщать о недостатках в обустройстве дорог, особенно вблизи школ и детских садов. Для этого можно обращаться в дежурную часть ГИБДД или по телефонам - 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04.
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