Пензенские общественники проверили досуг детей в лагере «Радуга»

Пензенские полицейские и члены регионального Общественного совета при УМВД продолжают инспектировать детские оздоровительные лагеря. В этот раз они отправились в «Радугу».

В смене, которую посетили члены Совета, отдыхали воспитанники Спасского детского дома. В гости к ним приехали волонтеры и представители молодежного центра «Юность», а также общественники.

«Считаю, что такие мероприятия особо важны, тем более в связи с тем, что сейчас летние каникулы и, как правило, многие дети предоставлены сами себе. Есть немало примеров, когда дети даже в местах отдыха имеют огромное количество свободного времени, и тяжело отследить, чем они заняты, поэтому важен их досуг на территории лагеря», - сказал председатель Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Глеб Синцов.

«Дети приезжают на все лето, мы хотим с ними познакомиться поближе, провести профилактическую работу по недопущению с их стороны правонарушений», - рассказала начальник ОПДН УМВД России по Пензе Лариса Каширова.

Очередной выезд в лагерь в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» прошел на одном дыхании. Чтобы провести время с пользой, для ребят организовали познавательно-развлекательный квест. Дети разгадывали ребусы, искали спрятанные предметы. Причем им надо было торопиться, чтобы обойти соперников.

Чтобы поощрить стремление детей к здоровому образу жизни, члены Общественного совета привезли им спортивный инвентарь - скакалки и мячи.