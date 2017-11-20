Пензенские общественники проверили дороги

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20 ноября 2017, 14:38Общество
В Пензенской области завершен ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.
В общей сложности в 2017 году отремонтировали порядка 500 километров дорожного полотна. Качество выполненных работ на каждом объекте контролирует общественный совет при министерстве строительства и дорожного хозяйства региона.
Эксперты посетили Лунинский район, где завершена реконструкция участка дороги «Пенза-Лунино». Помимо асфальтирования, подрядная организация выполнила работы по устройству двух водопропускных труб и водоприемных лотков, установила барьерное ограждение. Грубых нарушений общественники не выявили.
«Весной проверим, как сделали, если качественно, то так и будем продолжать. Наши замечания были мелочные - они исполняются без всяких вопросов», - рассказал председатель общественного совета при министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Виктор Галкин.
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