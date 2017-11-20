20 ноября 2017, 14:38Общество Пензенские общественники проверили дороги В Пензенской области завершен ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В общей сложности в 2017 году отремонтировали порядка 500 километров дорожного полотна. Качество выполненных работ на каждом объекте контролирует общественный совет при министерстве строительства и дорожного хозяйства региона.

Эксперты посетили Лунинский район, где завершена реконструкция участка дороги «Пенза-Лунино». Помимо асфальтирования, подрядная организация выполнила работы по устройству двух водопропускных труб и водоприемных лотков, установила барьерное ограждение. Грубых нарушений общественники не выявили.

«Весной проверим, как сделали, если качественно, то так и будем продолжать. Наши замечания были мелочные - они исполняются без всяких вопросов», - рассказал председатель общественного совета при министерстве строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Виктор Галкин.

Общество

просмотров 90

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: