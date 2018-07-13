Пензенские общественники проверили безопасность детских площадок

Насколько безопасны детские площадки в Пензе? Таким вопросом озадачились представители регионального отделения Общероссийского народного фронта. Вместе со съемочной группой телеканала «Экспресс» они отправились на поиски детских городков, игры на которых могут закончиться плачевно.

Пыль, шум, постоянное движение автомобилей, в том числе - грузовых. И все это - в непосредственной близости от детской площадки около дома №44 по улице Пушанина. Местные жители устали от такого соседства.

«Это все из-за строительства дополнительных цехов на улице Рябова. Все едут через наш дом, вдоль детской площадки», - рассказала жительница Пензы Галина Морозова.

Жители самостоятельно огородили площадку, но этого недостаточно. В этом приехали убедиться активисты Общероссийского народного фронта. В рамках акции «Безопасность детства» общественники во всех регионах выявляют опасные детские площадки. По мнению активистов, во дворе на улице Пушанина существует реальная угроза для здоровья детей и дело, не только в постоянном автомобильном движении.

«Площадка была построена десять лет назад при сдаче дома, ремонт на ней не проводился, это понятно, глядя на ее оснащенность. Плюс не указано, чья она, кто за нее ответственен», - сказал координатор проекта «Молодежка ОНФ» регионального отделения Общероссийского народного фронта Игорь Гарькин.

Во дворе по адресу Ленинградская, 2 не слышно ни детских голосов, ни смеха, и, видимо, уже давно, только старые ржавые качели и ветхая беседка.

Около дома №1 по улице Кулакова детская площадка появилась в 2017 году. Тем не менее, недочеты уже есть. Месяц назад активисты ОНФ уже приезжали туда с проверкой и заметили, что покосился один из тренажеров. Информацию с просьбой решить проблему отправили в администрацию.

«Мы снова сюда приехали и видим, что исчез тренажер. Его увезли отсюда в неизвестном направлении. Нечего сказать, если это самый простой путь ремонта, который есть у администрации», - отметил глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области Сергей Мельников.

Активисты ОНФ продолжат проводить мониторинг и направлять отчеты с просьбой устранить нарушения в региональную прокуратуру и аппарат уполномоченного по защите прав ребенка в Пензенской области.