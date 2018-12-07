Пензенские общественники проконтролируют снос ветхих домов

Масштабные работы по переселению жильцов из аварийного и ветхого фонда позади. Подрядчики занимаются демонтажем конструкций. Однако не везде работы находятся в активной фазе. В Заводском районе города Пензы после сноса расселенного дома и нескольких гаражей, оставшиеся строения на улицах Шмидта, Фрунзе, Комсомольской и Воровского остаются в открытом доступе. Насколько безопасно находится рядом с такими полуразваленными строениями, на месте оценили представители общероссийского народного фронта.

В июне опустелые глазницы домов тщательно скрывала зелень деревьев. Но спрятать запахи, исходящие от зданий, уже не могла. Местные жители и просто прохожие приспособили расселенный квартал под свалку. В этот же период подрядчики приступили к демонтажу конструкций. На снос одного дома, в среднем, рабочие тратили от двух до трех месяцев. Оценивая преображения района, представители общероссийского народного фронта, назвали их крайне скромными.

«Периодически дома сносятся. Но очень медленно. В результате получается рассадник бомжей, помоек, которые находятся рядом с этими брошенными домами, формируется среда для совершения преступлений и, возможно, несчастных случаев, связанных с несовершеннолетними», - отметил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Пензенской области Сергей Мельников.

Привлекая внимание граждан, объекты неоднократно оказывались в эпицентре «жарких» событий: пожары здесь стали закономерностью. Так, несколько месяцев назад полыхал весь четырехэтажный дом. Когда приступят к его сносу - не ясно. Подрядчики говорят, что за него вряд ли возьмутся в ближайшее время.

«Когда его начинаешь демонтировать - все рушиться. Поэтому сложная технология выполнения работ. Сроки дают маленькие, достаточно, трудно в них уложиться. Приходится работать практически и день, и ночь, люди жалуются в соседних домах на это. Совершенно несогласованная работа с инстанциями», - подчеркнул индивидуальный предприниматель Кирилл Казакевич.

По мнению общественников, пока демонтажные работы приостановлены, каждый расселенный дом необходимо огородить и законсервировать. Сделать соседство с ближайшими жилыми домами более безопасным поможет ежедневный патруль стражей порядка. Если ответственные за снос аварийных зданий организации не успеют завершить работы в указанный срок, представители ОНФ намерены подать жалобу в городскую администрацию.