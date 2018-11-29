Пензенские общественники оценили работу участковых

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29 ноября 2018, 19:53Общество
Представители общественного совета при УМВД по Пензенской области проверили, как работают участковые уполномоченные. Для этого они отправились в один из опорных пунктов. Там полицейские пригласили их на обход квартир, в которых проживают поднадзорные лица.
В вечернее время у участковых - прием граждан. Местная жительница обратилась к представителю закона за помощью - на ее замечание грубо отреагировали уборщики подъезда, не донесшие мусор до контейнера и выбросившие его прямо у входа в дом.
Оформив бумаги и пообещав, что примет меры, участковый уполномоченный вместе с общественниками пошли посмотреть, как живут лица, ранее привлекавшиеся к ответственности и сейчас находящиеся на контроле у полиции.
За вечер спонтанная комиссия в составе полицейских и общественников проверила несколько адресов. Проживающие там люди строго соблюдают установленный для них распорядок.
Представители общественного совета остались довольны деятельностью участковых. Визиты к ним они наносят регулярно, по несколько раз в год.
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