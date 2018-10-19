Пензенские общественники обсудили планы на 2019 год

В Пензе прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта, на которой обсудили приоритетные направления работы общественников на 2019 год. Все вопросы касались исполнения поручений в рамках майских указов президента.

Бороться против незаконных свалок, разбитых дорог, неблагоустроенных дворов - любых нарушений законодательства и прав человека. Деятельность активистов Общероссийского народного фронта ежегодно приносит конкретные и ощутимые результаты. Их основная цель - общественный контроль над исполнением поручений главы государства. По каким приоритетным направлениям общественники будут работать в 2019 году, обсудили на региональной конференции ОНФ, в которой также приняли участие представители исполнительной власти.

Так, особое внимание по-прежнему будут уделять сфере здравоохранения, особенно в селах с населением до 2000 человек. Таких в Пензенской области порядка 1500. На них приходится четыре участковых больницы, почти 70 амбулаторий, более 200 здравпунктов и свыше 300 ФАПов. Там, где население - меньше 100 человек, работают выездные амбулатории. Вопрос с нехваткой медицинских учреждений и специалистов пока стоит остро.

«С 1 января 2018 года стартует новый национальный проект, направленный на развитие первичной медико-санитарной помощи. Там, где не хватает медицинских объектов, предусматривается их строительство», - рассказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В приоритете на 2019 год - и контроль за работой дорожных служб, в частности - в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги». У общественников есть свой проект - «Карта убитых дорог», где отмечены все проблемные участки. Таких мест в области - более 100.

«Власть нас услышала, и основные магистрали, которые были внесены в наш проект, починили», - сказал руководитель исполкома регионального штаба ОНФ Сергей Мельников.

Все направления работы Общероссийского народного фронда напрямую касаются майских указов президента «О национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года». В числе новых поручений Владимира Путина - переход к цифровой экономике.

«Очевидно, что об этом нельзя говорить, пока в каждом населенном пункте не будет интернета, пока остаются территории, где даже сотовой связи нет. Это первый этап, который мы реализовали уже на 90-95%», - рассказал начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.

Кроме того, задача власти - это подготовка квалифицированных кадров для развития веб-экономики за счет повышения качества математического образования в школах и вузах. Эту работу общественники также возьмут под свой контроль.