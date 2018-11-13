Пензенские общественники недовольны благоустройством дворов

Сокращение количества не привело к повышению качества. К такому выводу пришли активисты Общероссийского народного фронта, осмотрев пензенские дворы, которые в 2018 году попали в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». Напомним, в Пензе реализация национального проекта проходила всего на четырех внутриквартальных территориях. В 2017-м их было 34.

Теперь трехлетняя Настя просит маму приводить ее только в новый двор. Пару месяцев назад в их районе появилась детская площадка - между домами № 25 и 29 по улице Мира.

«Тут есть много всего и не грязно, очень нравится, покрытие удобное», - отметила жительница Пензы Яна Курышева.

Родители счастливы, а дети в восторге. Именно о такой площадке мечтали все местные. Новый двор стал одним из четырех в Пензе, которые вошли в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Оценить, как в городе реализовали программу, решили активисты Общероссийского народного фронта. И сразу же обнаружили небольшие недочеты. Так, на Западной поляне у новых скамеек не установили урны. Вместо них местные жители поставили ведра и тазики. В обновленном дворе на улице Бородина проблемы более серьезные. Например, старые карусели, брошенные в кустах, песочница без песка или кучи камней, оставленные на газоне после ремонта.

По словам общественников, убрать территорию обязан подрядчик, который выполнял все работы по реконструкции, либо управляющая компания. В любом случае, активисты намерены обратиться к подрядчику, ведь там не завершили ремонт.

«Надо привести в порядок баскетбольную площадку и убрать демонтированные элементы. Хочется увидеть работу в завершенном варианте», - сказал руководитель исполкома регионального штаба Общероссийского народного фронта Сергей Мельников.

А вот по реализации нацпроекта в двух других дворах придраться не к чему лишь по одной причине - жители не пожелали устанавливать новые площадки. Правда, видно сразу, что качели и горки уже не пригодны для детей.

На улице 8 Марта и Клары Цеткин проложили новый асфальт, отремонтировали тротуары, установили лавочки. Несмотря на то, что в 2018 году в Пензе значительно сократилось число внутриквартальных территорий, вошедших в программу по благоустройству, качество не улучшилось. К такому выводу пришли активисты.

«В 2018-м мы специально ждали момента, когда завершатся все строительные работы, чтобы посмотреть итог. Теперь можем сказать, что реализация этой программы в 2018 году такая же неудачная, как в 2017-м, несмотря на малое количество дворов», - добавил Сергей Мельников.

Обо всех выявленных недостатках общественники сообщат ответственным лицам. Официальные обращения планируют направить в районные администрации, а также в городское управление ЖКХ.