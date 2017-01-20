22 января 2017, 17:00Общество Пензенские НКО смогут оказывать услуги за счет бюджетных средств Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить доступ к бюджетным средствам некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению. В Пензенской области работа с такими компаниями выстроена системно. Некоммерческие организации, входящие в реестр поставщиков социальных услуг, получают поддержку из областного бюджета.

Четырехлетняя Ангелина ходит на занятия в развивающий центр «Интеллект-Пенза» с удовольствием. На индивидуальных занятиях под руководством педагога девочка осваивает новые игры и прикладное творчество. Центр состоит в реестре поставщиков социальных услуг. Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают безвозмездно.

«Большой процент есть людей, семей, которые себе это позволить не могут. У меня как бы такая вот возникла идея в общем-то сделать так, чтобы это было доступно для многих, действительно, кто желает», - сказала директор некоммерческой организации «Интеллект-Пенза» Екатерина Кузнецова.

Занятия проводятся раз в неделю. Бесплатные занятия для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стали возможны благодаря субсидиям из регионального бюджета. Согласно последним изменениям в законодательстве оказывать социальные услуги населению за счет бюджетных средств могут не только государственные учреждения, но и некоммерческие организации.

Для пензенцев это значит, что теперь они сами могут выбрать, где получить ту или иную услугу - в государственном или частном учреждении. Это касается не только обучающих занятий, но и таких услуг, как социальное такси, сурдоперевод или реабилитация ребенка-инвалида. Деятельность поставщиков социальных услуг контролируют представители областного министерства труда, демографии и социальной защиты населения. Они же проводят обучение общественников.

«Запланированы такие мероприятия, как семинары-практикумы, где мы будем с некоммерческими организациями обсуждать уже конкретно какие социальные услуги, как их транслировать в те документы, которые необходимо предоставить на получение бюджетных средств, мы будем встречаться со специалистами и проговаривать вопросы повышения квалификации уже в тех организациях, которые имеют лицензию на ведение образовательной деятельности», - отметила заместитель министра труда, демографии и социальной защиты Пензенской области Елена Егорова

Специалисты минтруда говорят, что принятые меры позволят создать конкуренцию в сфере предоставления социальных услуг населению, а значит - в конечном итоге повысить их качество.

Общество

просмотров 102