29 сентября 2017, 13:03Общество Пензенские НКО могут получить грант на реализацию соцпроекта В Пензенской области стартовал конкурсный отбор для предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Документы от НКО для участия в конкурсе принимаются со 2 по 27 октября включительно.

«В рамках государственной программы Пензенской области «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы» на гранты для некоммерческих организаций в 2017 году предусмотрено 7673,4 тыс. руб. Максимальный размер субсидии – 300 тыс. руб», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Более подробную информацию о конкурсном отборе можно посмотреть на сайте правительства Пензенской области в разделе «Некоммерческие организации», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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