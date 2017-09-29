Пензенские НКО могут получить грант на реализацию соцпроекта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 сентября 2017, 13:03Общество
В Пензенской области стартовал конкурсный отбор для предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Документы от НКО для участия в конкурсе принимаются со 2 по 27 октября включительно.
«В рамках государственной программы Пензенской области «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области на 2014-2020 годы» на гранты для некоммерческих организаций в 2017 году предусмотрено 7673,4 тыс. руб. Максимальный размер субсидии – 300 тыс. руб», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Более подробную информацию о конкурсном отборе можно посмотреть на сайте правительства Пензенской области в разделе «Некоммерческие организации», пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 сентября 2017, 18:51В Кузнецке долги за коммунальные услуги достигли 90 миллионов рублей
29 сентября 2017, 18:45Пензу посетила американская джазовая певица и пианистка Мэла Уолдрон
29 сентября 2017, 17:59Пензенские туристы поборются за победу на Всероссийских соревнованиях
29 сентября 2017, 17:38В Пензе обсудили вопросы стимулирования роста экономики
29 сентября 2017, 17:37В Лунинском районе сгорел дом
29 сентября 2017, 17:05В Пензе выяснят, как хорошо школьники знают свой край
29 сентября 2017, 16:34В Пензе переехал отдел соцуправления по Железнодорожному району
29 сентября 2017, 16:06В Пензе сформируют единую базовую кафедру на базе IТ-парка