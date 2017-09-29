Пензенские некоммерческие организации могут получить 300 тысяч рублей

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01 октября 2017, 11:04Общество
В Пензенской области стартовал конкурсный отбор для предоставления грантов социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО).
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
Документы от НКО для участия в конкурсе (18+) принимаются со 2 по 27 октября включительно. В рамках государственной программы на гранты для некоммерческих организаций в 2017 году предусмотрено более семи с половиной миллионов рублей. Максимальный размер субсидии — 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-центре облправительства.
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