Пензенские наркополицейские задержали межрегионального курьера

Крупный улов пензенских наркополицейских может вылиться в крупный срок для курьера. Оперативники задержали мужчину, который привез в регион более трех килограммов синтетических наркотиков.

По оперативной информации, злоумышленник выполнял функции межрегионального курьера. То есть в сфере его незаконной деятельности было несколько областей. Сам задержанный - уроженец Кузнецка в последнее время проживал в Самарской области. Во время очередной транспортировки нелегальной партии он был остановлен полицией. Сотрудники УНК досмотрели его машину, и нашли несколько килограммов отравы - этого хватило бы на три миллиона разовых доз. За такие обороты мужчине грозит тюремный срок до 25 лет.

«В автомобиле был оборудован тайник, в котором он и перевозил наркотические средства. Он привозил большую партию, делал закладку и переезжал в другую область, где повторял свои действия. Затем передавал локационные данные коллегам», - рассказал начальник УНК УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.