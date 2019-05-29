Пензенские наездники открыли тренировочный сезон

Воспитанники пензенского конноспортивного клуба открыли тренировочный сезон. Они переехали на все лето в лагерь, где будут ежедневно совершенствовать навыки джигитовки.

Три года назад Арина Бондякова оседлала лошадь и впервые прокатилась верхом, теперь на скаку она с легкостью выполняет акробатические и гимнастические трюки.

«Первые мысли были - лошадь, такое большое животное. Сразу влюбилась в него. Никогда не было страшно упасть с нее или подойти. Характер сильно изменился, я стала более сильной», - рассказала она.

Еще большим стажем общения с лошадьми может похвастаться Антон Францев. С этими грациозными животными его познакомил отец. Конным спортом пензенец занимается уже десять лет, пять из них - джигитовкой.

Навыки, которые раньше были необходимы на полях сражений, теперь Антон отрабатывает на тренировочном поле. Рубка шашкой веток лозы и бутылок - это лишь один из нормативов, которые он с успехом сдал на всероссийских соревнованиях в Волгограде. Там собрались 80 участников - опытных джигитов и лихих казаков. Обойти соперников было не просто. Как итог - третье место в номинации «Специальная джигитовка».

«Она включили в себя пять видов оружия: пика, пистолет, нож, лук и шашка. Последней привычнее всего, потому что давно занимаюсь с ней, и в пешем строю рубил, и в конном», - рассказал Антон Францев.

Сложность для наездника заключается не только в том, чтобы справиться с тряской стоя на лошади и поразить мишень, главное при этом - не навредить животному. Летом воспитанники конноспортивного клуба тренируются ежедневно.

«Выезжаем, разбиваем лагерь и каждый день тренируемся. Исключение - когда на соревнования уезжаем», - сказал руководитель конноспортивного клуба Вячеслав Францев.

Сейчас в клубе занимаются 45 мальчишек и девчонок. 15 ездоков готовятся к состязаниям различного уровня. Ближайшая цель - попасть на чемпионат России по джигитовке (0+), который состоится в Москве в июне. Бронзовый призер кубка имени Елисеева Антон Францев уже прошел отборочный этап.