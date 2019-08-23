Пензенские музыканты выступили против наркотиков

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25 августа 2019, 14:04Общество
Пензенские артисты поддержали профилактическую акцию "Сурский край - без наркотиков" (18+). C тематической концертной программой они выступили на крыльце областной филармонии. Присоединиться к "музыкальной терапии" мог каждый прохожий.
Здесь искусство не просто называют вечным, но и противопоставляют его сиюминутным наслаждениям. Музыка - против наркотиков. Эта акция, которую вот уже 10 лет проводят в рамках антинаркотического месячника "Сурский край - без наркотиков".
Без афиш и громких анонсов у областной филармонии солисты и музыкальные коллективы области собрали слушателей. Под открытым небом звучали известные эстрадные и народные песни, а также композиции советских лет.
Песню "Я люблю тебя, жизнь" на стихи Константина Ваншенкина исполнил солист губернаторской симфонической капеллы Сергей Митрофанов. Это произведение артист считает жизнеутверждающим, и всем, кто подпевал знакомые строчки, он пожелал отказаться от вредных привычек, самая страшная из которых – наркотическая зависимость.
«Употребляя наркотики или алкоголь и другие психотропные вещества, человек становится подобен животному. Он действует только по инстинктам и не может четко выполнять действия, жить в социуиме. Уходя от наркотиков, от вредных привычек, мы развиваемся, достигаем больших высот», - отметил Сергей Митрофанов, солист губернаторской симфонической капеллы.
Следующее выступление в рамках антинаркотической акции запланировано на 6 сентября. На большую сцену областной филармонии выйдет эстрадно-джазовый ансамбль «Экспресс-бэнд» с программой «Музыка в джинсах» (6+).
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