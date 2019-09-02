Пензенские музыканты приняли участие в акции, попавшей в книгу рекордов

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области в мероприятии участвовали 40 тысяч голосов и 8 тысяч музыкантов со всех регионов страны. Пензенскую делегацию возглавлял художественный руководитель и главный дирижер капеллы Владимир Каширский.

Это стало самым массовым живым исполнением гимна России, акцию занесли в книгу рекордов Гиннеса, пишет ИА «Пенза-Пресс».