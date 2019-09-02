02 сентября 2019, 17:37Культура

Пензенские музыканты приняли участие в акции, попавшей в книгу рекордов

1 сентября музыканты оркестра губернаторской симфонической капеллы приняли участие в общенациональной акции, посвященной 75-летию гимна РФ.

Как сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области в мероприятии участвовали 40 тысяч голосов и 8 тысяч музыкантов со всех регионов страны. Пензенскую делегацию возглавлял художественный руководитель и главный дирижер капеллы Владимир Каширский.

Это стало самым массовым живым исполнением гимна России, акцию занесли в книгу рекордов Гиннеса, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
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Источник фотографии: скриншот - http://minkult.pnzreg.ru/news/11182/

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