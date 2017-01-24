Пензенские музыканты из автобуса №30 стали популярны в Сети

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24 января 2017, 19:35Общество
Теперь не только на улицах и в электричках, но и в автобусах. В социальной сети появилось видео, как пензенские музыканты развлекают пассажиров маршрута №30.
Двое молодых людей исполнили популярную песню группы «Браво».
Пока один из исполнителей пел и играл на гитаре, второй, как полагается, с шапкой в руках собирал с пассажиров, которые стали невольными зрителями, оплату за выступление.
Неизвестно, сколько таким образом смогли заработать предприимчивые музыканты, но в интернете видео уже успело набрать около 20 тысяч просмотров.
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