Пензенские мусульмане отмечают Ураза-байрам

4 июня мусульмане начали праздновать Ураза-байрам, один из своих главных праздников. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан: в этом время верующие соблюдают строжайший пост, во время которого в течение всего светового дня им запрещено есть и пить. Ураза-байрам начался для верующих с раздачи податей и молитв. Затем в семейном кругу, по традиции, мусульмане готовят пищу для праздничного стола и дарят друг другу подарки.

Еще до рассвета раздать подать у мечети бедным, чтобы у них тоже был праздник, выслушать молитву и произнести первые поздравления близким. Мусульмане по всему миру празднуют Ураза-байрам. Над символом гостеприимства - перемячями - хозяйки трудятся с особым усердием. Тесто замешивают еще ночью.

Радость от этого праздника - это радость окончания серьезного испытания веры и человеческой стойкости - жесткого поста. 30 дней мусульманам было запрещено есть и пить при свете дня. Это время священного месяца Рамадан.

«Обычно мусульмане желают друг другу, чтобы всевышний принял их пост, их милостыню, усердие и старание в течение целого месяца», - сказал имам, общественный деятель Юсуф Бибарсов.

В его семье - четверо детей. Передать традиции скромности, радушия и религиозности, признаются родители, для них - своего рода миссия. Даже сладости к Ураза-байраму стараются сделать тематическими: по традиционным рецептам и в говорящей именно об этом празднике упаковке, для детей надувают шары и даже украшают стол розами. К этому дню вся семья готовилась больше недели.

Через 70 дней после этого праздника верующих ожидает Курбан-байрам, главный праздник мусульманского мира, его отмечают в память о жертвоприношении исламского пророка. В 2019 году он выпадает на 12 августа.