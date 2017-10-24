24 октября 2017, 17:38Общество Пензенские муниципалитеты – в лидерах среди должников по взносам за капремонт Пензенская область попала в топ-10 регионов России, где во втором квартале 2017 года было собрано меньше всего взносов на капремонт муниципальной собственности.

Мониторинг задолженности регионов РФ по взносам за капремонт в октябре провели эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Данные представлены на сайте «Реформа ЖКХ».

Меньше всего средств по всем формам собственности собрали в Кабардино-Балкарской Республике (11,69%), Республике Северная Осетия-Алания (14,92%), Республике Ингушетия (16,55%), Республике Крым (18,23%), Республике Дагестан (21,54%), Республике Тыва (27,41%), Забайкальском крае (39,83%), Чукотском автономном округе (45,4%), Республике Адыгея (48,55%) и городе Севастополе (50,99%). Собираемость взносов в регионах в целом превысила 80%, со стороны муниципалитетов – менее 75%.

Меньше всего взносов на капремонт муниципальной собственности удалось собрать в Республике Ингушетии (8,39%), Пензенской области (9,9%), Республике Дагестан (11,41%), Республике Мордовии (14%), Нижегородской области (17,45%), Тверской области (18,7%), Республике Тыве (18,75%), Республике Хакасии (23,98%), Республике Башкортостан (23,98%), Еврейской автономной области (25,28%), пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как отмечается в исследовании, существенную разницу в сознательности муниципалитетов и граждан выявили в Пензенской области, где общая собираемость достаточно высокая - 86,18%, однако при этом муниципальные образования массово отказались платить взносы на капремонт: им было начислено 10,4 млн руб., а оплачено - только 1,03 млн руб.

Общество

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Источник фотографии: Скриншот: http://onf.ru/2017/10/24/eksperty-onf-sostavili-top-10-regionov-dolzhnikov-za-kapremont/

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