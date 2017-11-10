Пензенские муниципалитеты начали отдавать долги за капремонт

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12 ноября 2017, 13:50Общество
8,599 млн рублей - такова сумма взносов, поступившая в октябре в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области от муниципалитетов-должников. Муниципалитеты являются собственниками большинства неприватизированных квартир и должны делать взносы за них в фонд капремонта. Однако зачастую этого не происходит.
«У нас имеется на руках судебное решение о взыскании задолженности с администрации города Пензы на капремонт. В настоящее время муниципалитет начал оплачивать задолженность и это повлияло на процент сбора в октябре. Он у нас составил 104,4 %. Более 13 миллионов из задолженности в 32 миллиона погасила», - сообщил руководитель Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области Наталья Моисеева.
Согласно изменениям в законодательстве, пензенцы, приватизировавшие жилье после 1 ноября 2014 года, не должны оплачивать долги муниципалитета, перешедшие к ним вместе с недвижимостью. Для разъяснений горожанам стоит обратиться в Региональный фонд капитального ремонта, там в каждой ситуации будут разбираться отдельно.
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