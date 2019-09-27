Пензенские молодые специалисты вернулись с форума «Инженеры будущего»

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27 сентября 2019, 19:36Образование
Губернатор Иван Белозерцев встретился с пензенскими специалистами, которые представляли регион на всероссийском форуме «Инженеры будущего-2019». По его итогам делегация области заняла 19 общекомандное место.
Им привычнее находиться за чертежным столом, но в преддверии Дня машиностроителей профессиональные обязанности отошли на второй план. В Губернаторском доме собрались участники всероссийского форума «Инженеры будущего», который в 2019 году проходил в Оренбурге. По их словам, такой опыт полезен каждому вне зависимости от квалификации, ведь главное - возможность обмена знаниями со специалистами со всего мира.
«Образовательная программа оказалась очень насыщенной. На нашем факультете базовых управленческих навыков были специалисты из компаний «Вертолеты России» и «Технодинамика», - рассказала участница форума Светлана Балашова.
«Получили в сжатые сроки огромный объем знаний. Кругозор расширился очень сильно и в качестве производства, и в плане организации такого мероприятия», - рассказал участник форума Евгений Окружко.
В 2019 году конкурс прошел в восьмой раз. На него заявились более 1000 специалистов. Они представляли более 40 стран мира. Честь Пензенской области защищали сотрудники ведущих предприятий. По результатам всех испытаний сборная региона заняла 19 место. В личном зачете Максим Беляков стал 35 место среди всех инженеров, участвовавших в форуме. Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что высококвалифицированные специалисты сейчас на вес золота, государство старается их поддерживать.
«Для этого сегодня в рамках национальных проектов выделяются очень серьезные средства. Государство понимает, что нам нужно больше внимания уделять развитию промышленности и, с точки зрения машиностроения, подготовке кадров. Без этого нельзя», - сказал он.
Также глава региона вручил благодарственные письма участникам и напомнил, что в 2020 году ответственность будет еще больше. Следующий форум «Инженеры будущего» (18+) пройдет в Пензенской области.
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