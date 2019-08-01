Пензенские молодые парламентарии помогли многодетной семье

Молодежный парламент при Законодательном Собрании Пензенской области продолжает реализацию проекта «Благотворительный марафон». Ребята пополняют книжные фонды сельских библиотек, а также оказывают помощь нуждающимся семьям.

Парламентарии посетили многодетную семью в селе Мещерское Сердобского района. Они передали вещи, игрушки и канцелярские товары для детей.

«В семье - пять девочек и два мальчика – все учащиеся местной сельской школы. Мы знаем, что сейчас они готовятся ко Дню знаний и решили подарить для многодетной семьи школьные принадлежности и одежду, собранную в рамках нашего проекта», - отметил председатель молодежного парламента Андрей Сушков.

В рамках благотворительной акции ребята передали книги для местной сельской библиотеки. В пресс-службе областного ЗакСобрания сообщили, что литература была собрана сотрудниками регионального парламента, молодыми депутатами, а также учащимися классической гимназии №1 города Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».