Пензенские молодогвардейцы предложили возродить институт наставничества

В Пензе состоялась партийная дискуссия «Единая Россия. Направление 2026». Обсуждение прошло на шести площадках: здоровье и экология, социальная сфера, городская среда, образование, достойная жизнь и обновление партии. Все прозвучавшие в ходе региональной дискуссии предложения будут переданы в центральный исполнительный комитет партии «Единой России».

На региональном форуме партийцы готовили предложения по реализации послания президента и по обновлению партии. На одной из дискуссионных площадок члены и сторонники «Единой России», эксперты обсудили ход реализации проекта «Городская среда». В его рамках только в 2017 году в области благоустроили более 200 дворов, несколько общественных территорий. В 2018-м работа продолжится, проект будет реализован во всех районах Пензенской области.

«Чем больше людей будут знать о программе, тем больше в ней будет участников, увеличится количество предложений по ее программы в пользу граждан» - сказал секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» №43 Железнодорожного района Пензы Максим Федоровский.

На площадке «Социальная сфера» участники дискуссии обратили внимание на необходимость постинтернатовского сопровождения детей-сирот, развития школ материнства, возвращения в образовательные учреждения уроков семьеведения.

«Проведен мониторинг по всей Российской Федерации и выявлены лучшие направления работы с родителями. На ближайшем совете «Крепкая семья» партии «Единая Россия» мы примем решение, какую практику мы возьмем за основу работы с семьями в регионе», - рассказала председатель общественного совета партийного проекта «Крепкая семья» Анна Коробенкова.

Представители «Молодой гвардии Единой России» приняли активное участие в работе дискуссионных площадок. Молодогвардейцы высказали свои идеи и выступили с инициативой возрождения института наставничества.

«Старшие коллеги могут поделиться конкретным опытом, политическим чутьем и знаниями. Нам этого не хватает. Есть энергия, креатив, конкретные предложения и идеи, но нет политического опыта», - отметил руководитель регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Иван Атяшкин.

На площадке «Обновление партии» секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лидин отметил необходимость создания кадрового лифта от первичного звена до областного партийного уровня, активного привлечения общественных организаций к партийной работе.

«Надеюсь что предложения, которые касаются совершенствования нашей деятельности, позволят укрепить позиции на политическом уровне, и, самое главное, - оправдать доверие, которое оказывают избиратели депутатам и членам фракции», - сказал он.

Все прозвучавшие в ходе региональной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026» предложения будут обобщены и переданы в центральный исполнительный комитет партии. Итог работы всех дискуссионных площадок представят на федеральном партийном форуме в мае.