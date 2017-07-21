21 июля 2017, 18:56Общество Многодетная мать обратилась за помощью к Белозерцеву Вопрос улучшения жилищных условий беспокоит жителей Пензы, которые пришли к губернатору Ивану Белозерцеву на личный прием. Форма общения с главой региона, что называется «с глазу на глаз» пользуется популярностью у жителей области.

Татьяна Кротова – многодетная мать. Она, шесть детей и муж ютятся в маленькой квартире. Семья несколько лет состоит на учете в администрации Пензы как нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Правда, в очереди они 4500-е.

«Живем все вместе в однокомнатной квартире, и девочки, и мальчики, у нас зал - 19 метров », - сказала жительница г. Пензы Татьяна Кротова.

Обращаясь к губернатору, женщина рассказала, что в 2016 году семью включили в реестр претендентов на получение социальной поддержки для улучшения жилищных условий. В этой очереди они на 54 месте. Выслушав проблему жительницы Пензы, Иван Белозерцев пообещал помочь.

«Выделили 16 миллионов рублей в бюджете Пензенской области - больше, чем в прошлом году. Это позволило 33 многодетным семьям в августе или, в крайнем случае, в сентябре, заложить дополнительные средства на программу для многодетных семей с тем, чтобы продвинуть очередность», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

«В 2017 году вы не получите точно, а вот в 2018-м все нуждающиеся многодетные семьи получат квартиры», - добавил глава региона.

По словам Виктора Кувайцева, у семьи также есть возможность получить бесплатную землю. Отмежеванный участок в пределах города уже поставлен на кадастровый учет. Осталось лишь оформить документы с будущими собственниками.

«Вы этим правом воспользуйтесь и сможете распорядиться земельным участком. Это вам поможет, получив деньги по программе «Российское жилье», как-то саккумулировать средства и улучшить условия», - пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев настоятельно рекомендовал семье получить земельный участок. Решение вопроса с предоставлением жилья Кротовым глава региона взял под свой личный контроль.

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