Пензенские многодетные семьи получат дополнительную поддержку из бюджета

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09 октября 2017, 16:02Общество
Еще 20 пензенских семей с пятью детьми и более смогут улучшить жилищные условия в 2017 году.
Об этом в микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Еще 20 семей, имеющих пять и более детей, смогут улучшить жилищные условия в 2017 [году]. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб.», - написал он.
Еще 20 семей,имеющих 5 и более детей смогут улучшить жилищные условия в 2017.По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн.руб.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 9 октября 2017 г.
Также глава региона сообщил о том, что 53 многодетных семьи получат социальные выплаты в 500 тыс. рублей.
С учетом ранее предусмотренных 16,5 млн.руб соц.выплаты в 500 тысяч руб получат 53 многодетных семьи,нуждающиеся в таком виде поддержки— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 9 октября 2017 г.
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