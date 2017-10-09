09 октября 2017, 16:02Общество Пензенские многодетные семьи получат дополнительную поддержку из бюджета Еще 20 пензенских семей с пятью детьми и более смогут улучшить жилищные условия в 2017 году.

Об этом в микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Еще 20 семей, имеющих пять и более детей, смогут улучшить жилищные условия в 2017 [году]. По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн руб.», - написал он.

Еще 20 семей,имеющих 5 и более детей смогут улучшить жилищные условия в 2017.По моему поручению дополнительно заложены в бюджет 10 млн.руб. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 9 октября 2017 г.

Также глава региона сообщил о том, что 53 многодетных семьи получат социальные выплаты в 500 тыс. рублей.

С учетом ранее предусмотренных 16,5 млн.руб соц.выплаты в 500 тысяч руб получат 53 многодетных семьи,нуждающиеся в таком виде поддержки — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 9 октября 2017 г.

Общество

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/10/8/21492748

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