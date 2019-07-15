Пензенские многодетные семьи получат 41 млн руб

В Пензенской области для многодетных семей расширены условия реализации социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Изменения в региональной жилищной программе касаются тех, кто воспитывает пять и более детей и кому полагается сертификат на полмиллиона рублей.

В семье Лисицких - шесть детей, старшей дочке вот-вот исполнится 16, младшему сыну - полтора. Ясно, что им нужна квартира побольше, и совсем скоро мечта и ребятишек, и родителей осуществится. Они планируют направить выплату, полученную в рамках программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области», на покупку четырехкомнатной квартиры.

«Конечно, пришлось побегать, чтобы собрать необходимые бумаги, но потом все получилось. 500 тысяч рублей направили на улучшение жилищных условий. Помощь, конечно, очень большая, потому что тяжело сразу найти такую сумму для первоначального взноса», - рассказала Евгения Лисицкая.

В 2019 году многодетные семьи в регионе получат 41 миллион рублей. Благодаря бюджетным средствам условия проживания улучшили более 60 пензенцев. Одни направили социальную выплату на приобретение жилого помещения, другие - на покупку стройматериалов. Изменения, внесенные в региональную программу, позволят расширить условия реализации выплат.

«Теперь их можно направить на оплату первоначального взноса, в случае если многодетная семья является членом жилищного накопительного кооператива, на уплату договора участия в долевом строительстве, на первоначальный взнос при получении ипотеки, на приобретение или строительство жилья, а также на погашение части суммы основного долга и процентов по кредиту, ранее взятого на приобретение жилого помещения», - рассказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Также с 2019 года упрощен порядок постановки на учет семей, имеющих пять и более детей, для предоставления мер социальной поддержки. Исключена процедура признания органами местного самоуправления многодетных семей малоимущими и постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма.

Пензенцам для участия в жилищной программе необходимо обратиться в социальное управление города. Жителям Заречного и Кузнецка, а также Бековского, Башмаковского и Тамалинского районов - в местную администрацию, остальных муниципалитетов - в управление социальной защиты населения.