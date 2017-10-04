04 октября 2017, 18:52Образование Пензенские министры провели уроки в школе №27 Необычные уроки прошли сегодня, 4 октября, на территории общеобразовательной школы №27 Пензы. В роли педагогов там выступили руководители минспорта, управления культуры, министерств образования, здравоохранения и промышленности.

Кто живет в лесах Пензенской области, как формируется областной бюджет, почему нужно заниматься спортом? Это только небольшая часть вопросов, на которые ответили министры областного правительства. Представители власти уже в третий раз принимают участие в необычной акции, где на время одного урока они становятся учителями. Министру образования, пожалуй, одному из немногих было менее волнительно. Александр Воронков имеет за плечами опыт работы в школе. В этот раз он провел урок обществознания.

В стенах общеобразовательной школы №27 обучается немало детей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому и вопрос к министру промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области, связан именно с дальнейшим трудоустройством такой категории граждан.

«Большое количество программ для создания комфортной среды для людей с ограниченными возможностями. Это связано с обустройством пешеходов, возможностью учиться в обычной школе, чтобы максимально адаптироваться и чувствовать себя комфортно», - рассказал министр промышленности, развития предпринимательства, инновационной полиитики и информатизации Пензенской области Михаил Торгашин.

Акцию «Урок министра» провели в преддверии Дня учителя. Она проходит уже в третий раз, причем руководители региональных ведомств проводят уроки и в школах районов области. Во время занятия ученики задавали представителям власти вопросы, связанные с их работой.

«Я считаю, что это одна из самых сложных профессий, но очень необходимых и нужных. Найти понимание среди детей, их поддержку, завоевать их любовь. Это дорого стоит», - сказал министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков.

Школьники также остались довольны общением с министрами и отметили, что почерпнули много новой информации.

Образование

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