Пензенские медики рекомендуют привить детей от опасного штамма гриппа

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02 декабря 2018, 13:22Общество
В этом эпидсезоне врачи предостерегают пензенцев от опасного штамма гриппа. Медработники уверены - прививки, которые запланированы
в рамках Национального календаря, позволят значительно снизить риск заболевания у детей.
А если ребенок все же заболеет, то вакцина способствует протеканию болезни в более легкой форме. Кроме того, только она поможет избавиться от тяжелых осложнений, многие из которых крайне опасны для здоровья.
В 2018 году в Пензенской области планируют привить от гриппа около 130 тысяч детей. Вакцинации подлежат все малыши с 6-месячного возраста. Прививаться рекомендуют также тем, кто посещает дошкольные
учреждения, школьникам с 1 по 11 класс. Сейчас в городских детских поликлиниках небывалый наплыв пациентов.
В процедурном кабинете вот уже почти три десятилетия работает Ирина
Евстефеева. В шприц набрана российская вакцина - совигрипп. Каждый год ее состав меняется, в зависимости от штаммов заболевания, которые будут активны в новом сезоне.
В этот эпидсезон специалисты категорически запрещают родителям заниматься самолечением детей. Медики ожидают грипп штамма Н1N1. Его еще называют свиным. Он известен серьезными осложнениями. При первых симптомах: высокой температуре, головной и мышечной боли, светобоязни, - стоит незамедлительно обращаться к врачу.
«Если взять обычный сезонный грипп, то там осложнения возникают на 5-7 день, а здесь - на 2-3 день уже может развиться вирусная пневмония. В первые 48 часов нужно принимать меры, детям с года мы рекомендуем препарат «Тамифлю», с 2-6 лет – «Арбидол», «Кагоцел» - детям с 6-7 лет», - говорит Елена Авдошина, заведующая педиатрическим отделением городской детской поликлиники №3.
Главное, говорят медики, неустанно следить за состоянием самочувствия ребенка, и напоминают, что при заболевании дети до 2 лет однозначно подлежат госпитализации, так же как и беременные женщины.
В третьей городской детской поликлинике вакцинация продлится до 7 декабря. Сделать прививку легко - достаточно прийти на прием к педиатру и после осмотра с 8 утра до 6 часов вечера всех желающих ждут в процедурном кабинете.
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