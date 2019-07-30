Пензенские медики расширили географию акции «Здоровое лето»

Пензенские медики устроили для детей «Здоровое лето». Именно так называется ежегодная акция, которую по инициативе областного минздрава проводят в загородных лагерях. В этот раз специалисты побывали в Пензенском районе и встретились с воспитанниками «Юности».

Перед конкурсами и квестами - небольшая разминка после дневного сна. Уже через пару минут дети встретились с целой командой специалистов - от нарколога до представителя центра медицины катастроф. Первый подготовил для ребят постарше увлекательный разговор о вреде наркотиков, второй на манекене показал несколько приемов оказания первой медицинской помощи.

«Мы выбираем для каждого возраста оптимальные на наш взгляд площадки, на которых они смогут узнать что-то новое, рассказать об этом родным и близким. Неслучайно здесь присутствует целая команда специалистов, которые по своим направлениям работают с детьми», - сказала начальник отдела министерства здравоохранение Пензенской области Наталья Тюгаева.

Другие группы распределились по зонам на территории стадиона. Они получили задания лично от Доктора Айболита: на смекалку, внимательность и скорость.

Еще один конкурс - рисунков. Для творчества было лишь одно ограничение - тема. Взрослые предложили ребятам нарисовать мотивирующие картинки.

Имеющиеся знания в кулинарии, а также фантазия и чувство меры понадобились ребятам, которые надели фартуки. Они стали участниками диет-боя. Трем группам по три человека дали одинаковый набор продуктов. Задача: за отведенное время придумать и приготовить вкусное и, главное - полезное блюдо.

Медики проводят акцию «Здоровое лето» третий год подряд. В этом впервые решили расширить географию. Специалисты уже побывали в Иссе, Пачелме и Колышлее.