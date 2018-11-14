Пензенские медики проверили водителей автобусов на наркотики

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14 ноября 2018, 19:03Общество
Теперь наркомана за рулем может выдать не только нарушение речи и неадекватное поведение. Специалисты провели на оживленных пензенских автомагистралях лабораторные исследования.
В рамках профилактической акции они проверили водителей общественного транспорта. Эту операцию автоинспекторы провели совместно с медиками и сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД.
«При помощи специального оборудования представители медицинской организации определяли наркотическое опьянение у водителей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на коммерческой основе. За время акции таких людей выявлено не было», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде дорожного движения управления ГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и отстранение от управления транспортом на срок от полутора до двух лет.
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