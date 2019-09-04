Пензенские медики обкатывают пилотный проект по диспансеризации в селах

В министерстве здравоохранения Пензенской области разрабатывают маршруты, по которым медики будут выезжать в малонаселенные пункты региона для проведения диспансеризации и осмотров. Пока в пилотном проекте задействовано три муниципальных района и несколько поликлиник Пензы.

Измерить давление и сдать кровь на анализ. Теперь для этого жителям сел Колышлейского района необязательно ехать в райцентр. Медики сами выезжают в сельскую местность.

Такие выезды - требование новых нормативных актов. Региональный минздрав проводит плановую диспансеризацию населения глубинки.

«Удобно, а то мучаешься ездить в Колышлей, а так красота, очень хорошо», - сказала местная жительница Тамара Катаева.

Конкретно в Колышлейском районе медики не впервые выезжают в села. Весной они совершали выезды в рамках программы по оказанию первичной медико-санитарной помощи. Теперь необходимо провести диспансеризацию. Чтобы объехать все села района с населением менее 100 человек, медикам требуется около месяца.

«В случае необходимости, если есть показания, мы на машине скорой или неотложной помощи транспортируем человека в больницу для госпитализации в круглосуточный стационар», - рассказал главный врач Колышлейской районной больницы Вадим Аббакумов.

«Мы должны посещать пункты, где численность населения меньше 100 тысяч человек, не реже, чем два раза в год, но мы можем делать это чаще», - сказала заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

Пока в распоряжении пензенских медиков - шесть мобильных пунктов для проведения выездного приема. Скоро их станет больше, ведь в Пензенской области - почти 400 малочисленных сел.

Пока пилотный проект по диспансеризации в малонаселенных пунктах обкатывается в трех районах: Колышлейском, Городищенском и Белинском, но стоит задача - покрыть работой передвижных комплексов территорию всей области, и для этого, скорее всего, будет закупаться новая техника. Несколько единиц должны поступить в регион уже в 2019 году.