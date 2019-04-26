Пензенские медики готовятся к наплыву пациентов-аллергиков

В отделении аллергологии Пензенской городской клинической больницы № 4 после весенних праздников ожидают наплыва пациентов. Теплый и солнечный май, конечно, вдохновляет на долгие прогулки, но только не в том случае, если цветущие растения заставляют чихать, кашлять и задыхаться. Справиться с аллергическими реакциями, по словам медиков, можно только после диагностики, которая позволяет выявить причину неприятных симптомов, и грамотно подобранного лечения.

Приступы удушья привели Даниила Рябцева на больничную койку. В отделение аллергологии его направили от военкомата. На медкомиссии выяснилось, что, помимо астмы, губительное воздействие на юношу оказывает еще и расцветающая природа. Весна - это время, когда аллергические симптомы особенно обостряются.

«Спать не могу. Просыпаюсь ночью от того, что трудно дышать, и брызгаю баллончиком. И это у меня с 2015 года каждое лето, и вот положили в больницу», - рассказал Даниил Рябцев.

Причина сезонной аллергии - повышенная чувствительность к пыльце различных растений. «Деревянный поллиноз», как его называют медики, проявляется у пациентов весной, когда распускаются береза, клен, орешник, дуб или ольха. Количество обращений с жалобами на аллергию растет с каждым годом.

Для того, чтобы точнее проводить диагностику заболевания в клинической больнице №4 используют аппарат «Рида-скрин». Новейшее оборудование позволяет точно выявить реакцию человека на несколько десятков аллергенов.

«В острой стадии мы, конечно, назначаем медикаменты, в последующем мы делаем кожные пробы, когда все отцветет. Но в октябре, не раньше, потому что в сентябре еще цветут аллергены. И вот дальше, когда мы выявим, на что конкретно аллергия у человека, мы ему назначаем лечение. Это называется аллерген-специфическая иммунотерапия», - пояснила заведующая отделением аллергологии Пензенской городской клинической больницы № 4 Елена Безрукова.

Тяжесть симптомов и течение болезни зависит от количества вдыхаемой пыльцы. И если от насморка, чихания и зуда глаз при поллинозе не спасут медицинские маски, то в качестве профилактики можно использовать специальное приспособление - стопперы, которые работают по типу фильтров. Кроме того, во время цветения деревьев аллергикам врачи советуют меньше времени уделять прогулкам и соблюдать специальную диету.

Апрель-май - это первый пиковый период поллиноза, но не последний. Следом за древесными растениями начинают расцветать злаковые. Осенью аллергикам тоже нелегко - пыльца таких сорняков как амброзия, одуванчик, лебеда обладает самой большой аллергенной активностью.