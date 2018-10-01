Пензенские МЧСники пройдут учения по устранению ЧП с отоплением

В Пензенской области на тепловых, водопроводных, канализационных сетях, в котельных, на газовых и электрических станциях завершаются работы по наладке систем для прохождения осенне-зимнего периода. К этому моменту отопление уже поступило в половину жилого фонда города. Несмотря на стабильную ситуацию, службы готовы и к ликвидации происшествий.

Пока в дома пензенцев поступает отопление, чиновники и сотрудники МЧС уже разрабатывают ряд мер по предотвращению аварийных ситуаций. О новом осенне-зимнем сезоне заговорили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а такие могут произойти. В январе прошлого года взрыв на ТЭЦ оставил без тепла 225 жилых домов. Местным жителям пришлось спать в квартирах с остывающими батареями при температуре за окном - минус 20 градусов. В этом году, сотрудники МЧС обещают, что теплоснабжающие компании весь отопительный сезон будут находиться под пристальным вниманием. Даже в сильные морозы, работе котельных ничто не должно помешать.

«Резервного топлива завезено фактически 96%.Оставшуюся часть доставять в течение недели. Договоры на поставку на территорию Пензы и Пензенской области заключены на 100%», - рассказал заместитель начальника управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Вячеслав Градов.

Еще одной темой для обсуждения, стали итоги летнего сезона. Оказалось, отдыхающим в Пензенской области в этом году не хватило официальных пляжей. 600 рейдов по местам неорганизованного отдыха и 3000 бесед с жителями - работа, которую в течение лета проводили сотрудники МЧС. Но без трагедий на воде снова не обошлось.

«Нам не удалось снизить количество погибших. В летний сезон на водных объектах на территории области погибли 26 человек, в том числе – пять детей. За аналогичный период 2017 года погибли 20 человек, в том числе – три ребенка. Увеличение на 23%», - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин.

Больше всего несчастных случаев произошло в Пензенском, Кузнецком, Бессоновском, Вадинском, Камешкирском и Сосновоборском районах. На нарушителей составлено 17 административных протоколов. Чтобы не допустить трагедий на воде в период становления льда, в областном центре и муниципальных районах усилят патрулирование, а также увеличат количество профилактических бесед с населением.