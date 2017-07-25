25 июля 2017, 19:09Общество

Пензенские МЧСники сразились в профмастерстве

В Пензе прошел второй этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников МЧС. Они соревновались в нескольких номинациях, таких как: «Лучший пожарный», «Лучший начальник караула», «Лучший диспетчер» и другие.

За победу боролись представители трех пожарно-спасательных отрядов. По мнению специалистов, участие в конкурсах профессионального мастерства повышает боеготовность подразделений и активизирует работу по внедрению новых технологий.

Для выполнения заданий конкурсантам потребовались не только теоретические знания, но и хорошая физическая подготовка.

Общество
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