Пензенские мастера отправились в Москву на конкурс «Абилимпикс»

Пензенская команда отправилась в столицу на конкурс профессионального мастерства «Абилимпикс» (16+). Особенность этих состязаний в том, что в них могут принимать участие только люди с ограниченными возможностями здоровья.

Перед Ириной Кондратюк стоит нелегкая задача - отстоять звание лучшей на конкурсе профессионального мастерства. По ее специальности «Медицинский лабораторный анализ» в 2017 году пензенцы заняли первое место. Это одна из пяти побед, которые вывели команду в разряд лучших по стране. Планы на это небольшое путешествие они обсуждали на языке глухонемых. Участниками конкурса могут стать только люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них это шанс показать свои безграничные способности. Все они - победители регионального этапа конкурса профмастерства.

«Я учусь по специальности «Компьютерные системы и комплексы», буду принимать участие в компетенции «Сборка и разборка электронного оборудования», - сказал участник «Абилимпикса» Максим Саломатин.

Конкурс пройдет в четвертый раз. Количество специальностей, в которых соревнуются ребята в 2018-м, увеличилось на четыре. А значит, поводов показать себя, еще больше.

Пензенская команда - это, в основном, студенты образовательных учреждений и молодые специалисты. Организаторы говорят о том, что главная миссия конкурса «Абилимпикс» - помочь людям с ограниченными возможностями здоровья трудоустроиться в дальнейшем. Победители конкурса профмастерства станут известны 22 ноября.